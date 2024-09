Los Ángeles (EE.UU.), 11 dic (EFE).- Las películas 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese, y 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, fueron nominadas a mejor película dramática para la edición 81 de los Globos de Oro, anunció la organización de los premios este lunes.

A ellas se suman los títulos 'Maestro', de Bradley Cooper (Netflix); 'Past Lives', de Celine Song (A24); 'Anatomy of a Fall', de Justine Triet (Neon) y 'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer.

Por: EFE