Los Ángeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- Las películas 'Oppenheimer', 'Poor Things' y 'Barbie' fueron seleccionados este martes en la categoría de mejor película para la 96 edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 10 de marzo en Los Ángeles.

Estas cintas competirán con otros siete títulos más en dicho apartado: 'Killers of the Flower Moon', 'American Fiction', 'Anatomy of a Fall', 'Maestro', 'Past Lives', 'The Holdovers' y 'The zone of interest'. EFE

