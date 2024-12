Viena, 22 feb (EFE).- La líder de la oposición democrática de Bielorrusia en el extranjero, Svetlana Tijanóvskaya, instó este jueves a Occidente a reforzar su apoyo a los presos políticos en su país, cuyas vidas corren más peligro que nunca tras la reciente muerte del opositor ruso Alexéi Navalni.

"Los dictadores prueban sus límites para ver hasta dónde pueden llegar sin consecuencias", advirtió la opositora en un discurso ante diplomáticos occidentales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Eurpoa (OSCE) en referencia al líder autoritario bielorruso, Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994.

"La semana pasada nos conmocionó la muerte de Alexei Navalni. No fue sólo una muerte, fue un asesinato. Y esta semana murió otro preso político, Ígor Lednik, en una cárcel de Lukashenko", agregó Tijanóvskaya, cuyo esposo, el también opositor Serguéi Tijanovski, está encarcelado desde 2020.

"Pido a sus gobiernos que planteen la cuestión de la liberación inmediata de los presos políticos. Sus diplomáticos pueden exigir que se permita el acceso a los presos, especialmente a los que están incomunicados como mi marido", dijo la líder opositora.

Bielorrusia, una antigua república soviética, es el más estrecho aliado de Rusia, aunque hasta ahora tropas bielorrusas no han participado en la invasión rusa de Ucrania.

En 2020, Tijanóvskaya se presentó como candidata en las elecciones presidenciales de Bielorrusia, que fueron manipuladas por el régimen de Lukashenko, lo que provocó manifestaciones masivas durante semanas mientras que numerosos líderes opositores fueron encarcelados.

La propia líder opositora se trasladó a la vecina Lituania para seguir desde allí su trabajo político contra el régimen bielorruso.

El domingo próximo se celebran elecciones parlamentarias en Bielorrusia, sin la participación de la oposición y sin haber invitado a observadores internacionales de la OSCE.

"Esto no tiene nada que ver con unas elecciones. Lukashenko solo quiere legitimarse ante sí mismo. No cambiará nada. Esto es una farsa, un espectáculo y un circo, pero no son elecciones", dijo Tijanóvskaya.

La líder de la oposición bielorrusa habló en Viena ante el llamado "grupo de amigos de la Bielorrusia democrática en la OSCE", al que pertenece una veintena de países occidentales.

La OSCE es un organismo multilateral, al que pertenecen 57 países y que fue creado en la Guerra Fría para fomentar el diálogo entre los bloques.

Desde la caída del Telón de Acero la OSCE trata de fomentar la democracia y el Estado de derecho en los países excomunistas, aunque la actuación de la organización está limitada desde la invasión rusa de Ucrania.

