¿Por qué creen que el covid está pasando a ser una endemia? OMS lo desmiente

Después de que han circulado diferentes teorías acerca de que el covid está mutando y que la llegada de nuevas variantes es porque está pasando de ser una pandemia a una endemia, la Organización Mundial de la Salud —OMS— advirtió que el coronavirus anteriormente les ha dado sorpresas, por lo que no hay que hacer previsiones.

Con la llegada del ómicron, que es más contagioso pero en su mayoría los pacientes experimentan síntomas breves, algunos expertos y ciudadanos comenzaron a hablar acerca de una posible inflexión del virus, el cual estaría pasando de ser una pandemia a una endemia.

Es decir, que se creía que el covid empezaría a presentarse en cierto tiempo del año y siendo altamente contagioso pero sin colapsar los servicios hospitalarios ni aumentar la cifra de fallecidos como lo hizo la pandemia. Algo como la gripa que en Colombia solemos llamar “decembrina” que da a fin de año y comienzo del siguiente pero que no corresponde un gran riesgo para la población.

No obstante, el director de OMS-Europa, Hans Kluge, aseveró que lo mejor es no suponer ya que el covid los ha sorprendido más de una vez y que en este momento el virus no está en esa etapa en la que pasa a ser una endemia.

Además, expuso que en este momento la prioridad es proteger a los grupos vulnerables y al personal de salud, además de minimizar la afectación a la economía y garantizar el regreso a las escuelas.

