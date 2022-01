Ómicron sí es menos agresiva, pero no es un resfriado común: Minsalud

El Ministerio de Salud y Protección Social, Carlos Álvarez, infectólogo, aclaró dudas alrededor de la variante Ómicron.

«El virus tiene una tirita de como 30 mil letras, cuando hace esa duplicación, algunas de ellas pueden cambiar» y, en el caso se Ómicron, «se ha caracterizado por más de 50 mutaciones y al menos 30 de estas ocurren en la proteína de la espiga (patas que sobresalen), que son las que se acoplan a la célula humana», señaló Álvarez.

De igual manera, hizo énfasis en que los virus no se duplican por sí solos, tienen que entrar a una célula humana y, en este caso, tiene muchas mutaciones, que hace que entre más fácilmente, que se acople con mayor facilidad.

“Es necesario avanzar en la vacunación de niñas y niños entre 3 y 11 años, para contribuir al regreso escolar seguro y evitar fallecimientos. Con ómicron, la evidencia en el mundo muestra un incremento de hospitalizaciones y muerte en esta población” @JFernandeznino — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 28, 2022

«Es como si tuviéramos una llave maestra, lo que se traduce en que el virus entra más rápidamente y se replica más», agregó Álvarez, al señalar que la persona que tuvo contacto con alguien que tiene covid, a los dos siguientes días puede resultar infectado y puede transmitir el virus.

Al ser consultado sobre las diferencias con otras variantes, señaló que se conocen Delta, Gama, Beta, Alfa, las cuales han sido catalogadas por la OMS como de preocupación, o porque son más contagiosas, más agresivas, más letales o pueden evadir las defensas que se producen cuando a la persona le da covid y se recupera.

En ese sentido, resaltó que con Ómicron, probablemente el 15 % o 20 % de pacientes puede reinfectarse.

Al compararla con Delta, que es la variante que estaba circulando previamente, Ómicron es menos agresiva, es decir, produce menos hospitalizaciones y muertes frente a Delta que es la más agresiva que se ha conocido.

«La variante sí es menos agresiva, pero no es que no sea agresiva. No es un resfriado común. Así como hay personas con síntomas leves o asintomáticos, las personas no vacunadas y con mayor riesgo, como los adultos mayores de 50 o los grupos vulnerables con comorbilidades, son predispuestas a tomar complicaciones, incluso con Ómicron», agregó.