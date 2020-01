¡OMG! Filtran supuesta lista de canciones que interpretarán Shakira y J Lo en el Super Bowl 2020

Todo el mundo quiere conocer detalles sobre el show de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl y en Twitter está circulando una imagen de la supuesta lista de canciones que van a interpretar.

Tanto Shakira como J Lo tienen canciones legendarias y sus fanáticos quieren escucharlas en el show de medio tiempo de la final de la NFL, sin embargo, la gran incógnita es cuáles serán y cómo sonarán, pues no se sabe si cantarán juntas, si lo hará cada una por su lado y si solo interpretarán éxitos de hoy.

Pues hay una imagen circulando en Twitter que muestra la supuesta lista de sencillos que escucharemos el próximo 2 de febrero desde Miami, entre los que se encuentran éxitos como “Whenever Wherever“, “Hips Don’t Lie“, “Waiting For Tonight” y “On The Flor“. Además, esta foto mostraría que la “diva del Bronx” abrirá el show y la barranquillera de “las caderas que no mienten” no cerraría.