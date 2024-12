Omar Geles interpretó "La Ciudad de la Furia" de Soda Estéreo "The Best of The Best" Virgin Records. Foto Redes Sociales.

Resumen: El maestro Omar Geles, reconocido compositor y figura del vallenato colombiano, dejó un legado musical invaluable. En este artículo, recordamos su participación en el proyecto "De Best of De Best Vol. 2", donde interpretó magistralmente "En la Ciudad de la Furia" de Soda Stereo. Gracias a un recuerdo del promotor de artistas y conciertos Juan Arbeláez quien en sus redes recordó esta historia. Lamentando la muerte de Omar Geles a quien pudo ver por última vez el pasado viernes 17 de mayo en Puerto Gaitán Meta. A pesar de las controversias iniciales, la versión de Geles se convirtió en una obra maestra que fusiona el vallenato con el rock en español. Su interpretación fue tan emotiva que incluso Gustavo Cerati la dedicó a su padre. Este cover, junto a la trayectoria de Geles, nos deja un valioso legado musical y un sentido homenaje a un maestro del vallenato.

Omar Geles interpretó «La Ciudad de la Furia» de Soda Stéreo en The Best Of The Best un proyecto de cantantes homenaje al rock en español.

Corría el año 2014 y una multinacional de celulares que también tiene sello musical, pidió crear el segundo volumen de un producción musical en la que artistas de géneros tropicales, urbano y populares, interpretarán «rock en español» como «los meros meros» Giovany Ayala, Fruko, Lisandro Mesa, Alci Acosta, Wilfrido Vargas y Afredo Gutiérrez entre otros lo hicieron. Ellos cantaron temas iconos como «Mi Agüita Amarilla«, «Atado a un Sentimiento«, «La Muralla Verde», «Florecita Rockera», «Mal Bicho«, «Señor Matanza» y «En la Ciudad de la Furia«. Donde este último le tocó a Omar Geles q.e.p.d. ser elegido para hacerlo.

La historia de Geles y la Ciudad de la Furia

Juan Arbeláez un productor de conciertos y promotor de artistas, recuerda que, «siempre lo invitaban a involucrarse en proyectos más bonitos«. El Volumen 2 de «De Best of De Best» era la selección de covers a interpretar de rock en español, según Arbeláez «tenían la dificil tarea de buscar quien tendría la grandeza de versionar a Soda Estéreo finalmente decidió con los amigos de Virgin Mobile, darle ese honor al gran Omar Geles q.e.p.d. por considerarlo un grandioso compositor, productor y arreglista y artista».

Lo que los sorprendió es que el maestro lo hizo profesionalmente. «Fue una de las canciones más generó controversia, para algunos rockeros ortodoxos, resultaba ofensivo reinterpretar ‘En La Ciudad de la Furia‘ desde nuestro folclor vallenato. Para nosotros el resultado es toda una obra maestra, que sólo alguien como él podría materializar. Además de convertirse en un documento histórico para nuestra música, como muchas otras canciones de ese disco. Como dato anecdótico, Ómar, abre respetuosamente este cover, dedicándolo a Gustavo Cerati «Gustavo para tí con Jesucristo«. Días después, Cerati caería postrado para no levantarse más…». Expresa Juan quien lamentó en sus redes sociales la muerte del músico colombiano.

Bien lo escribió de su puño y letra en una hoja, que se convertiría en un himno mundial, ‘Los Caminos de la Vida’: «Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse. Y uno espera que sea tarde. Que llegue la despedida»

«Paz en su encuentro con el universo maestro…» expresó el promotor de conciertos y artistas, quien recuerda que se vio con el músico el pasado viernes 17 de mayo en Puerto Gaitán Meta donde Omar Geles q.e.p.d, siempre fue un gran profesional del vallenato. Curiosamente otro gran rockero argentino del Rock Español versionó «Los Caminos de la Vida» con éxito, les hablamos de Vicentico de «los Fabulosos Cadillacs».

