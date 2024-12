Quiero compartir un par de reflexiones inspiradas en el reciente caso de la salida de Manuel Córdoba, del cargo de Secretario de Cultura Ciudadana.

Se habla muy poco en nuestra sociedad de la valentía que se requiere para aceptar cargos de libre nombramiento y remoción (LNR). Es muy fácil criticar desde afuera, pero realmente son pocas las personas que aceptan salirse de su burbuja de críticas infundadas, para prestar el servicio público.

Sin titubeos les digo: yo agradezco y felicito a todas las personas que, cumpliendo con los perfiles, se animan a servirle a la ciudadanía. Todo el ánimo a quienes en este preciso momento están arrancando sus gestiones, armando sus equipos, reuniéndose con sus sectores. Presten ese servicio público con cariño; sin odios ni rencores.

Y es que prestar un servicio público a nivel directivo no es la luna de miel que usualmente se piensa. Realmente son jornadas 24/7, días sin jugar con las hijas, chismes falsos en los medios, amigos perdidos, violencia en redes sociales, etc. Adicionalmente, todo esto en el marco del servicio: los servidores públicos deben conversar con todas y todos, deben resolver, deben entender con empatía. Le deben servir a todas y todos; no solamente a sus pequeños equipos, ni a quienes piensan igual a ellos.

A veces me gusta hacer la analogía con el reto de la crisis climática. El único camino para construir sociedades coherentes con esos retos planetarios es pasar de la competencia a la cooperación. Lo mismo aplica en el servicio público día a día. Debemos sentarnos con todos y todas, conversar con todos y todas (así haya muchas personas con las cuales -erróneamente- creemos que nunca quisiéramos conversar).

Finalmente, entiendo que Manuel se había dispuesto acertadamente a reunirse y escuchar a la diversidad de personas en el sector cultura. Sin embargo -por sus propios comentarios- es probable que Manuel se haya equivocado aceptando ese rol en ese momento. Aunque hace años no hablo con él, le mando un abrazo con cariño. Deseo -sinceramente- que en el futuro tenga otra oportunidad para servir.

