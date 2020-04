Obligatorio el uso de tapabocas en el Metro de Medellín, a partir del próximo martes 7 de abril

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que a partir del próximo martes 7 de abril, será obligatorio el uso de tapabocas en todo el sistema masivo de transporte de la ciudad, como medida en la fase de mitigación del coronavirus.

La medida abarcará desde el sistema del Metro de Medellín hasta las rutas de buses, el lunes regirá de manera pedagógica y desde el martes, hasta nuevo aviso, será obligatoria.

El mandatario local precisó que la medida se adelanta con la intención de “empezar a tomar medidas para que quienes tengan el virus no puedan contagiar de forma masiva a otros”, esto con relación a que en la etapa de mitigación no se puede predecir de forma particular el contagio.

“Quien no tenga tapabocas no podrá entrar al sistema metro ni subirse a los buses”, precisó el alcalde Daniel Quintero, quien además resaltó que es una acción por el bien de toda la ciudadanía, aunque pueda generar algunas incomodidades.