VIDEO. Nutrias marinas en California se hacen famosas por robar tablas de surf

Las nutrias marinas en California, Estados Unidos, se han llevado la atención en redes sociales por sus ‘numerosos delitos’, y es que reportan que los animales han estado robando las tablas de surfistas y han agredido a algunos nadadores.

Las nutrias se han hecho conocer en el sector de Santa Cruz, Mark Woodward, por su audaz comportamiento al momento de ‘robar’ tablas de surf.

En el redes sociales se ve cuando una de las nutrias llega agresivamente por una tabla de un surfista en la costa de Santa Cruz.

Este incidente, junto con varios otros encuentros, han generado preocupación en entre los turistas y habitantes del sector quienes aseguran que han aumentado los incidentes con mamíferos marinos.

