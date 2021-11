En los últimos días un vídeo se ha hecho viral en las redes sociales, ha generado dudas y especulaciones entre los usuarios, pues es de un hombre que afirma ser un hijo ‘negado’ de Diomedes Díaz.

Él se llama Ronald Patiño y en el video compartido en Facebook lo presentan como un exaspirante a la alcaldía de Fundación, lugar del que originan esta información.

Ronald indica que se enteró de esto hace poco tiempo y por eso nunca antes había aparecido, como sí lo hicieron los otros.

«Mi mamá siempre me lo ocultó porque Diomedes tenía problemas. Ella fue a hablar con Patricia Acosta y ella dijo ‘ahora todo el mundo quiere ser hijo de él’ y como yo era blanquito, enseguida me descartó. Ella se vino, pero nunca me habló del tema y siempre estuvo muy callada. Yo estaba muy niño», dijo este hombre en el relato.

El hombre no habla ni de herencias ni de dinero, lo que si dejó en claro es que siente la música desde su corazón y demostró su talento.

En la publicación en Instagram, Rafael Santos se burló y escribió: «Jajajja q se haga la prueba pa ve 👏👏👏».

