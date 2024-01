Nuevas acusaciones de acoso contra exconcejal y subgerente de TV pública colombiana

in

Bogotá, 10 ene (EFE).- El subgerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Hollman Morris, fue señalado por acaso por parte de dos periodistas y directivas del canal público en unas nuevas acusaciones que se unen a las que ya recibió por acoso sexual cuando era concejal y candidato a la Alcaldía de Bogotá.

La actual directora de Señal Colombia, uno de los canales de RTVC, Silvana Orlandelli, quien lleva 15 años de servicio en el sistema de medios públicos, redactó una extensa carta, que se hizo pública este miércoles, donde cuenta el acoso que ha recibido por parte de Morris, una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro, y el desprestigio a su trabajo.

Orlandelli expresó en el documento, que fue radicado ante la Procuraduría, que se sintió "perseguida, insegura, desinformada y vulnerada" en su labor, que le impedía trabajar "en un ambiente de respeto y cordialidad, partiendo de un principio de confianza".

Esta carta se suma a otra de la directora del Canal Institucional, Lina Marcela Moreno, que también fue conocida hoy aunque fue enviada a la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez (superior directa de Morris), en diciembre, donde denuncia que no habían podido "hacer equipo con la subgerencia de televisión" y que las malas conductas "han sido reiterativas al punto de parecer sistemáticas".

Ambas cartas van dirigidas a Rodríguez, que ocupa el puesto de gerente de RTVC desde mayo de 2023, y en ambas se explica que desde la llegada de Morris al cargo hace casi seis meses, "el panorama laboral se tornó hostil, agresivo, ofensivo y con permanentes abusos y falta de respeto".

Las acusaciones de acoso laboral dirigidas hacia el directivo han llevado a convocar un plantón programado para el 19 de enero frente a las instalaciones de RTVC.

"Exigimos la renuncia de Hollman Morris de RTVC debido a que es un agresor de mujeres" dice el comunicado de los organizadores de la protesta, compartido por su cuenta de X (antes Twitter).

Denuncias previas

Morris fue candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Movimiento Colombia Humana (que lidera Petro) en las elecciones locales de 2019, y años antes, en su período como concejal, recibió denuncias de acoso por parte de otras mujeres.

Una de ellas fue Lina Marcela Castillo, trabajadora del Concejo de la capital. "Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas", expresó Castillo en el momento de la denuncia.

También en 2019, su entonces esposa, Patricia Casas, lo denunció en la Fiscalía por violencia intrafamiliar, alegando que estaba "evadiendo sus responsabilidades".

A esta denuncia se le sumó la de la periodista María Antonia García de la Torre, quien también lo llevó a la Fiscalía en septiembre de 2019 al acusarlo por el delito de acto sexual, alegando que "él la acosó e intentó obligarla a que lo besara en 2011 en Madrid, España". El caso fue archivado en 2021 por falta de pruebas.

Por: EFE