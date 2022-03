La nueva “piel” del abuelo

in

Con sombrilla en mano, portando la nueva “piel”, tapabocas oficial y cara reluciente, me encontré a tempranas horas del día en las afueras de un centro comercial al ‘abuelo bonachón’, el septuagenario hincha del Deportivo Independiente Medellín y miembro fundador de la barra del “Cachetón”.

Abuelo que hace tan temprano por acá y por lo que veo portando de nuevo la “Sagrada” con la que lo vi anoche en el Atanasio.

“No me molestes ‘Mauro’, la verdad estoy esperando que abran este centro comercial para entrar a la tienda de Adidas y comprarle la “piel” a mis dos nietos”.

Que bueno abuelo, yo no la pude conseguir en ninguna tienda de Adidas y tampoco en la del Medellín, en todas partes me dijeron que en menos de un día la poderosa hinchada la agotó.

“Yo la verdad no entiendo esto, como es posible que no se hubieran preparado para una compra masiva y más conociendo a la hinchada del Medellín como es de pasional, definitivamente esta dirigencia subestima mucho al poderoso seguidor y no dimensiona el amor que le tiene a su equipo”.

Eso siempre lo hemos dicho abuelo, donde esta nefasta dirigencia y el mismo “Embeleco de don Raúl” fueran conscientes y valorarán a su poderosa hinchada como debe ser, harían cuantiosas inversiones para un equipo grande como el nuestro.

Abuelo y cómo vio al ‘Decano’ frente al América, le pregunté con el ánimo de cambiarle el tema y más cuando mostraba cierto malestar por el tema de la venta de la nueva camiseta oficial.

“A mi la verdad me gustó mucho el equipo, de manera especial por el planteamiento táctico que implementó Comesaña, definitivamente es un viejo zorro”.

Haber pues abuelo deme su análisis del partido y el por qué según usted don Julio es un viejo zorro.

“Mire Mauricio yo creo que ni la poderosa hinchada ni el mismo Osorio esperaban que el Medellín saliera con tres centrales, dos laterales que se proyectaran y se respaldaran, uno con el “Chiquitín” Hernández y el otro con el sorprendente Jaen Pineda para generar volumen de ataque y un excelente repliegue a la hora de defenderse”.

Es verdad abuelo de esa manera lo vi también y creo que lo que nos faltó fue suerte, me refiero por la pérdida del penalti del “Crema”, sino el asunto le hubiera salido como lo pretendía el timonel nuestro.

“Así es ‘Mauro’ y aunque muchos poderosos seguidores no les gustaron ver sentados a Pardo ni al mismo Ricaurte, yo creo que este viejo zorro lo hizo por estrategia y los tendrá de titulares en el partido de vuelta por lo menos a ‘Pipe’ y con un esquema diferente como para buscar un buen resultado”.

Ojalá abuelo que así sea y podamos clasificar a la siguiente ronda porque la verdad esta hinchada se lo merece.

Despidiéndome del abuelo lo dejé sentado en el muro de un jardín a la espera de la apertura de las puertas que era dentro dos horas con un tiempo adicional a la de la tienda de Adidas que eran dos más a la del centro comercial. Así es la poderosa hinchada con su equipo pensé y saber lo poco o nada que la valora su nefasta dirigencia.

@emecorrea