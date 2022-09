in

Luego de haber concluido la Vuelta a Alemania, su segunda competencia tras el fuerte accidente sufrido a principios de año, el ciclista Egan Bernal quedó satisfecho por su estado físico, sin embargo en las últimas horas anunció que volverá a ser operado.

El cundinamarqués que regresó a las carreras en la Vuelta a Dinamarca y finalizó su participación en Alemania, tendrá que operarse cuando termine la temporada.

“Tengo en la rodilla derecha. Hay un material que hay que quitar. Me la fracturé en más de seis partes y la parte de abajo se pulverizó. No sé cómo el doctor que me operó cómo la construyó”, manifestó el colombiano.

Y añadió: “Está todo ese material y me dicen que hay que quitarlo cuando la fractura esté consolidada y eso sería después de competir en el Giro de Lombardía”.

El pedalista del equipo Ineos dejó claro que la intervención no tiene ningún riesgo y que retomará los entrenamientos una semana después.

“No se sabe que eso se hará en Colombia o en Mónaco. A finales de octubre tengo una concentración en Mónaco y esperaría, cuando se haga la cirugía, pararía una semana, es fácil, y pensar en el 2023”, dijo en medio de un live el corredor.

Egan Bernal, en el momento, continúa preparándose para lo que resta del 2022 y ha confirmado que participará en las carreras italianas de una semana.