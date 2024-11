Nube de ceniza se eleva desde el cráter del volcán Nevado del Ruiz

Resumen: Fecha: 13 de abril de 2024 Hora: 10:07 a.m. Altura de la columna de ceniza: Menor a 3 km Actividad del volcán: Eruptivo Estado de alerta: Amarillo (menor inestabilidad) Recomendaciones: No normalizar la actividad del volcán. Estar atentos a la evolución del volcán. No acercarse al cráter del volcán. Seguir las indicaciones de las autoridades.