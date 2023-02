Aparece el novio colombiano de la DJ Valentina Trespalacios

El celular de la DJ asesinada Valentina Trespalacios, es uno de los principales elementos de prueba de las autoridades y varias conversaciones son analizadas en la investigación.

Los mensajes con amigos de la víctima y con John Poulos, revelan que sí existía otra persona en la vida de la bogotana y se trataría de un joven colombiano, con el que hizo un viaje a Aruba.

Al parecer este viaje, sería la causa por la que el norteamericano decidió volver a Colombia y acabar con su vida.

Luego de una semana de investigaciones, apareció un hombre ante las autoridades, diciendo ser el verdadero novio de la DJ y contó cómo era su relación con ella.

El novio colombiano dijo que habló con ella por última vez el 21 de enero a las 2:00 de la tarde, a través de mensaje de texto: “Ahí le reclamé por una fotografía que ella publicó de una cena y le pregunté con quién estaba y me dijo que con un amigo”, dice el hombre en la declaración publicada por City Tv.

Después reveló que Valentina le quería decir algo en persona: “Entonces yo después viajé a Medellín a cenar con dos amigas, subo un estado en redes y después Valentina me reclama y se pone furiosa. Me dice que no va a desperdiciar los últimos días que íbamos a estar juntos y me escribe que nos quedaban pocos días juntos y que tenía que decirme algo en persona”.

La conversación entre los dos, terminó con un mensaje enviado por él, al enterarse de su muerte: “Dime que no es verdad”, escribió.