Arianny Tenorio, novia del influencer Luisito Comunica, utilizó sus redes sociales para relatar lo sucedido en las calles de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que detalló como sucedió el acoso.

La novia de Luisito Comunica caminaba cuando fue víctima de acoso y lejos de recibir apoyo, aseguró que quienes vieron el acoso ignoraron la situación.

La modelo venezolana compartió el clip de tres minutos en el que relató que iba para un restaurante cuando un sujeto en motocicleta se le acercó.

Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, denuncia acoso sexual

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro, con deseo y me dijeron cosas morbosas, no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas”, dijo al inicio de su video.

“No me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas. Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la ‘maravillosa’ idea… iba en una moto, se sube a la banqueta con una moto. Yo volteo y digo: me va a robar, antes le tenía miedo a las motos porque te robaban rápido, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas”, explicó.