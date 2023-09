Novia de Jhonny Rivera «se la cantó» quiere matrimonio e hijos

Jenny López la novia de Jhonny Rivera destapó sus cartas del amor en redes sociales y de una le pone la soga al cuello con deseos de mujer.

A Jhonny Rivera se la cantó su novia Jenny López y eso encendió las redes sociales, ya que ella fue directa en uno de esos en vivo en redes sociales donde nada se les escapa a los internauta. «La diferencia de edad es evidente y lo han ventilado abiertamente», ahora la cosa pasa a otro nivel cuando López expresó que quiere llegar al altar y tener hijos. Ella como novia de Jhonny Rivera, cree que tener hijos «no será impedimiento para seguir su carrera y compartir escenario con su pareja» y además dijo: “Yo quiero que mi Dios me ponga las cosas en el camino. Si yo me caso o no, no voy a dejarme de sentirme realizada como mujer, cada día, época y etapa de nuestra vida lleva su propio afán, si llega una etapa donde haya matrimonio e hijos la voy a recibir con mucho amor y si no llega también voy a estar muy tranquila”. Rivera ya está avisado del deseo de su nueva pareja … amanecerá y veremos si todo resulta.

