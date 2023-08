¿Será verdad? Novia de Jhonny Rivera dijo que él fue su primer beso

in

Jenny López y Jhonny Rivera han estado en el ojo de huracán desde que se conoció su relación, pues la mujer tiene 20 y el cantante, 49 años, es por eso que han sido blanco de críticas con algunos que no creen en la ‘verdad’ de esa pareja.

La joven, que es cantante de música popular, salió a confirmar su relación con el artista hace un tiempo.

“Quiero contarles que sí, tengo una relación con Jhonny, pero quiero contarles la historia como es y desde el principio” confesó.

Y, aunque la polémica por la noticia de la relación había disminuido, por unas nuevas declaraciones la joven volvió a dejarlos en boca de todos, cuando en medio de una entrevista para ‘La Red’, la mujer declaró que su primer beso se lo dio a Jhonny.

De acuerdo con Jenny, el momento ocurrió cuando durante un evento, Jhonny ganó una apuesta y debía darle un beso a ella.

“Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: ‘Esta niña no es para jugar’, ‘No, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante’. Entonces empecé a cortejarla un poquito”, contó el cantante pereirano.

Después de revelar esta historias, las redes volvieron a encenderse con duras críticas.

“Jhonny dijo que yo estaba nerviosa porque había sido mi primer beso y eso fue para la gente un escándalo, a mí me han insultado de las maneras que han querido, a Jhonny también, que por creerse el ‘cuento’ de que es mi primer todo», dijo.

“Yo no tengo que dar explicaciones de mi vida privada, pero es increíble la cantidad de gente que me insulta por suponer que mi vida es igual a la de la mayoría», criticó.

