En redes sociales han viralizado un video en el que sale Lauren Sánchez, novia de Jeff Bezos, embelesada con Leonardo DiCaprio.

La novia de Jeff Bezos mostró que tan fanática es del actor de Hollywood sin disimulo, durante el saludo se la ve hipnotizada por el actor.

El clip resulta gracioso porque mientras ella está embelesada con Leonardo, Bezos pareciera desinteresado. Los tres se encontraron en la décima gala anual de arte y cine del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

El momento fue captado el pasada fin de semana en el LACMA Art+Film Gala, un evento que se desarrolla en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

Durante el paseo por la alfombra roja, Bezos y su mujer se encontraron con Leonardo DiCaprio. Al verlo, Lauren Sánchez se abalanzó sobre DiCaprio con una sonrisa mientras estaba junto a Bezos. Por lo que los memes, chistes y burlas no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021