VIDEO. “Desde el principio”: Novia de Jhonny Rivera contó detalles de su amorío

La cantante Jenny López se destapó y contó detalles de su relación con Jhonny Rivera, reconocido cantante de música popular.

Por medio de sus estados de Instagram, la artista contó que su amorío comenzó cuando ella tenía 20 años y se dio por la cercanía que tuvieron luego de trabajar por varios meses.

“Quiero contarles que sí, sí tengo una relación con Johnny, pero quiero contarles la historia como es y desde el principio”, expresó el pasado jueves (20 de julio) por los estados.

Y agregó: “Yo terminé trabajando de planta con Johnny con la agrupación, pero hasta ese momento nunca hubo ningún acercamiento amoroso, por el contrario, solamente amistad”.

Sin embargo, para su cumpleaños número 19, el artista tuvo un gran detalle con la artista que “la marcó”. Gracias a Jhonny Rivera no pasó su cumpleaños sola.

“Yo me quedé con ese detalle que para mí fue muy especial y muy bonito. El caso es que ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita, además porque me parece que es un hombre lleno de cualidades», dijo.

El amor era mutuo: «Cuando yo ya cumplí los 20 él también me manifestó, pues que había como una atracción y decidimos iniciar una relación”.

