Nos gobierna un insensato

Es inaudito siquiera pensar en romper relaciones con el principal socio estratégico de Colombia. Lo que ocurrió el 26 de enero marca un precedente nunca antes visto en el país, pues es la primera vez en la historia de Colombia en la que las malas decisiones de un gobernante ponen en riesgo la seguridad económica del país porque dependemos de las exportaciones al país norteamericano.

Solo a un insensato se le ocurriría perjudicar el comercio de la nación que gobierna. Y es que a la crisis de orden público que afrontamos, ahora se le suma la crisis diplomática que nos tiene al borde de romper la histórica relacion binacional por el capricho de un mandatario que antepone sus intereses personales sobre los intereses de todos los colombianos.

Como antioqueño, manifiesto mi desconcierto y desapruebo esta conducta irresponsable de Petro, ahora que el departamento se prepara para exportar sus flores a Estados Unidos para la celebración de San Valentín. Pero no solo los floricultures se verán afectados con estas duras sanciones, los cafeteros, los bananeros y los productores de oro son otros de los sectores que se perjudicarán por la ineptitud de un desgobierno que cada día nos lleva al declive.

No me cansaré de repetir que Petro no nos representa y que Colombia no es Petro. Estas y otras malas decisiones deberán unirnos para que en el 2026 vuelva la institucionalidad y se restablezcan las relaciones con Estados Unidos e Israel. Tampoco, me cansará de repetir que con quien deberíamos romper relaciones es con los dictadores y tiranos, pero ni con ellos ni con los narcoterroristas del ELN Petro rompería relaciones, por el contrario, ha sido complaciente y permisivo.

Aquí más Columnas de Opinión