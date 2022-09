Para Luis Quiñones, la noche del pasado sábado, 24 de septiembre, era una de las más importantes de su vida, la cual hoy se encuentra apagada por un inesperado suceso. Hay luto entre los aficionados al boxeo y entre los colombianos en general.

El boxeador de tan solo 25 años, esa noche subió al ring con el objetivo de quedarse con el título nacional en la categoría de las 140 libras y terminó bajando inconsistente en una camilla.

José Muñoz, su rival, fue la gran figura. Luchó hasta el final para quedarse con el título y más aún frente a su público. Todo terminó en el octavo round, cuando se desplomó y perdió por nocaut.

José Muñoz with the KO over Luis Quiñonez after a very contested #boxing matchup…. Quiñonez still on the canvas getting medical attention. #Barranquilla #ESPNKnockOut #Boxeo pic.twitter.com/Wqzb1CNVw4

— Paolo Vega (@paolovega) September 25, 2022