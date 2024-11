Quito, 30 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el expresidente Rafael Correa se enzarzaron este martes en reproches sobre sus respectivos niveles lingüísticos cuando el primero se burló mediante una imitación de la forma de hablar inglés del segundo, y este, por su parte, le conminó a mejorar su español.

Noboa se volvió este martes viral en redes sociales con su imitación de la forma de hablar inglés del exmandatario durante una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa, en la que se le preguntó si creía que el correísmo puede cambiar de opinión y respaldar su propuesta de elevar el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 %.

"Creo que sí pueden reflexionar. Por más que ahora me consideren bruto y no me consideren una persona inteligente, ganamos las elecciones. Entonces no sé por qué la gente votó por mí… ¿'because he's nice, because he's handsome? … it's something incredible' (¿porque es lindo, porque es bonito?… es algo increíble", dijo Noboa.

Con su imitación, el jefe de Estado recordó una antigua entrevista de Correa en inglés donde defendía el asilo otorgado por su Gobierno al periodista australiano Julian Assange por ser un asunto de vulneración de derechos humanos, y no por cualquier aspecto físico o de otra índole.

En ese sentido, Correa reconoció que Noboa se desempeña mejor en inglés y le recordó su origen "gringo" al haber nacido en Miami (Estados Unidos).

"Presidente Noboa: es evidente que usted debe hablar inglés mejor que yo, si usted es gringo y yo un vulgar guayaquileño. Lo que sí le hace falta es mejorar bastante el español…", escribió en la red social X Correa, que fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017.

Este rifirrafe entre Noboa y Correa se da en un momento donde está en vilo la iniciativa legislativa del actual gobernante para elevar el IVA, como una de las vías para aumentar la recaudación y la financiación del "conflicto armado interno" que a inicios de mes decretó contra el crimen organizado.

Este es el primer pulso serio entre el oficialismo y el correísmo, que con el partido Revolución Ciudadana (RC) es la primera fuerza en la Asamblea Nacional (Parlamento), al ostentar … de los 137 asambleístas que la conforman.

Durante los primeros compases del gobierno de Noboa, que asumió el cargo en noviembre pasado, tendió lazos con el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) para ocupar la mesa directiva del hemiciclo y encabezar las diversas comisiones parlamentarias.

