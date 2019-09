“No tengo una bola de cristal para saber si volveré a ganar un Grand Slam”: Federer tras salir del US Open

Roger Federer concedió una rueda de prensa a los medios luego de quedar eliminado del Abierto de Estados Unidos ante el búlgaro Grigor Dimitrov, por parciales de 6-3, 4-6, 6-3, 4-6 y 2-6, donde declaró que “no tengo una bola de cristal para saber si volveré a ganar un Grand Slam”.

El tenista suizo tuvo que recibir atención médica antes del quinto set debido a una molestia en la parte alta de su espalda, aunque no justificó su derrota debido a esto, “lo sentí todo el tiempo pero podía jugar con ella, no estaba tan mal como para rendirme, pero este momento pertenece a Grigor y no al estado de mi cuerpo, él fue mejor”.

Ante la pregunta sobre las oportunidades que tendría de salir victorioso en el futuro pese a sus 38 años el tenista respondió: ¿si pienso que voy a tener más oportunidades de ganar un Grand Slam?, no lo se, no tengo una bola de cristal, espero que sí, ha sido una temporada positiva, ahora estoy decepcionado, pero me levantaré eso es seguro”.