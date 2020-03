“No tengo ningún síntoma”: Claudia López no entró en pánico tras estar junto al alcalde de Popayán contagiado de coronavirus

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contó que estuvo en el mismo recinto que el alcalde de Popayán, quien dio positivo en la prueba de coronavirus, cuando se enteró del resultado del test le informó a las autoridades para que le hicieran el seguimiento adecuado.

La mandataria llamó al 123 y reportó su caso por lo que tiene vigilancia telefónica de las entidades de salud tras no presentar los síntomas.

“Tengo que cumplir el mismo protocolo que le pido a la gente. ¿Qué instrucción recibí de la Secretaría de Salud? Que tengo que quedarme en casa. Que reporte mi caso al 123, ya lo hice. Cuál es el siguiente paso, que me hagan monitoreo telefónico. No tengo ningún síntoma, entonces el monitoreo telefónico me ha dicho que me tengo que quedar en casa, por ahora. Tenemos que seguir el protocolo, no no lo podemos saltar”, anunció en Caracol Radio.

VIDEO. MinSalud confirma 20 nuevos casos de coronavirus en Colombia: El alcalde de Popayán uno de ellos

Según la alcaldesa no se le puede hacer pruebas a todo aquel que crea que es portador del brote porque se “acabarían mañana”. Claudia anunció que ella prefiere que esa prueba se la hagan a una persona que sí tenga los síntomas y tiene la certeza que ella no es portadora del virus.

“Yo me someto al mismo procedimiento al que le pedimos cualquier colombiano que siga. Tenemos pocas pruebas de coronavirus en Colombia para la magnitud del desafío que estamos enfrentando y hay gente que realmente necesita esa prueba”, le manifestó a Blu Radio.

¿Lo contagió? Iván Duque se repite prueba de Covid-19 tras positivo del alcalde de Popayán

Aunque el presidente Iván Duque piensa de manera diferente a la alcaldesa, él se hará la prueba para saber si es uno de los contagiados, tras reunir a todos los alcaldes en un mismo lugar sabiendo que lo puede hacer de manera virtual como lo sugiere Claudia López.