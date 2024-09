¡No te lo vas a creer! Novio atropella al padrino en plena boda

Una celebración de bodas en Flint, Michigan, se tornó en una tragedia inesperada cuando James Douglas Shirah y Savanah Collier, recién casados, fueron detenidos por el atropello intencional del padrino de su boda, Terry Lewis Taylor Jr. El incidente ocurrió tras una discusión durante la celebración, lo que ha dejado a la comunidad profundamente impactada.

Según el Departamento de Policía de Flint, el altercado inicial comenzó en una pizzería local y se trasladó a la residencia donde se realizaba la fiesta. Durante la celebración, el padrino Terry Lewis Taylor Jr. se vio envuelto en una discusión que culminó en un violento acto. James Douglas Shirah, el novio, fue acusado de atropellar intencionalmente a Taylor con un SUV grande que conducía a alta velocidad. Taylor fue trasladado al Hurley Medical Center, donde falleció a causa de sus heridas.

El fiscal del condado de Genesee, David Leyton, expresó su asombro ante la gravedad del caso, comentando a Associated Press: “Nunca he visto algo así. He visto atropellos, pero no tan pronto después de una boda”. Shirah enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y se encuentra detenido sin derecho a fianza. Savanah Collier, la novia, ha sido acusada de ser cómplice y su fianza se ha fijado en 4.000 dólares.

El padre de tres hijos, Terry Lewis Taylor Jr., deja atrás a su prometida embarazada, Nikki Robinson. A través de una página de recaudación en GoFundMe, Robinson ha compartido su dolor, diciendo: “Era una persona increíble, mucha gente lo amaba. Esto fue completamente inesperado y muchas vidas se ven afectadas por esta pérdida”. La campaña ha recaudado más de 1.200 dólares hasta el momento.

Taylor era conocido por su amor a la familia y amigos, así como por su afición a la pesca, la música y los paseos en bicicleta. Su trágica muerte ha dejado un vacío en la vida de aquellos que lo conocieron.

Este incidente no es el primero de su tipo en Estados Unidos. En un caso reciente, otro novio fue víctima de un tiroteo durante su recepción en St. Louis, Missouri, en un intento de robo. Francisco González, el novio, recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado crítico. La familia de González ha lanzado una campaña de GoFundMe que ha recaudado más de 30.000 dólares para cubrir los gastos médicos.

Mientras James Douglas Shirah y Savanah Collier enfrentan un futuro incierto en el ámbito legal, la comunidad local se enfrenta al dolor de una tragedia que comenzó como una celebración. La noticia ha captado la atención de medios nacionales e internacionales, subrayando la complejidad y el impacto de la violencia que puede surgir incluso en los momentos más felices.

La tragedia en Flint resuena como un sombrío recordatorio de cómo las disputas pueden escalar hasta convertirse en eventos devastadores. La comunidad, junto con las autoridades, busca respuestas y justicia para Terry Lewis Taylor Jr., mientras los detalles del caso continúan desarrollándose.

