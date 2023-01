Un hombre no se dejó robar el celular en Medellín y el ladrón lo mordió

Un hombre contó que se le enfrentó a un ladrón en Medellín y el delincuente lo mordió.

Aseguró que sucedió en el el barrio Prado Centro.

Dijo que evitó que le robaran el celular y el sujeto reaccionó de la forma menos esperada, «le quite el celular y el arma traumática. Así me dejo con un mordisco«, contó el ciudadano.

En imágenes muestra que las señales de un mordisco en uno de sus hombros y un golpe en la cabeza.

Esta rata me intento robar en prado. Le quite el celular y el arma traumática. Así me dejo con un mordisco. pic.twitter.com/XzkpLTf6Kv

— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 20, 2023