“No podemos ser tibios este domingo”: Mauricio Tobón

A tres días de las elecciones regionales, el candidato a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, hizo un llamado al voto útil e inteligente.

“Si los antioqueños queremos que nuestro departamento avance y vuelva a ser grande otra vez, no podemos seguir votando por los mismos de siempre, por quienes ya gobernaron y no solucionaron nuestros problemas reales. No podemos ser tibios este domingo y salir a votar por quienes más derroche de plata en publicidad tienen, por quienes se unen para repartirse el departamento, por quienes ven la política como un negocio, como una transacción en la que ellos siempre ganan”, indicó Tobón.

Mauricio Tobón, cuya campaña es 100% ciudadana, viene al alza en las más recientes encuestas y se perfila como quien llegará a la recta final con Luis Pérez, exgobernador y que recientemente recibió la adhesión de Julián Bedoya, consolidando la apuesta de Gustavo Petro de ganar en Antioquia, lo cual no ha logrado en sus elecciones anteriores.

“Luis Pérez es el candidato de Gustavo Petro, de eso no le cabe duda a nadie y así él intente negarlo, la evidencia es clara. Petro quiere apoderarse de Antioquia para tener, primero un logro personal derrotando a la derecha y segundo, porque somos un territorio estratégico para la división del país que con sus ideas trasnochadas de socialismo quiere hacer. No podemos permitir que nos roben Antioquia, no podemos dejarles en bandeja de plata la joya de la corona, el departamento que siempre ha resistido”, expresó el candidato de El Parche.

Tobón hizo una invitación a los antioqueños: “votemos inteligentemente el domingo 29 de octubre. Hagamos que nuestro voto sea útil y se convierta en un instrumento para detener a Petro que quiere acabar con Antioquia. No botes tu voto en quien no tiene posibilidades de ganar. El domingo no solo está en juego el nombre del próximo gobernador, sino el futuro de Antioquia, nuestro futuro. El voto útil es por Mauricio Tobón, porque puedo ganarle a Luis Pérez, pero si diluimos los votos gana Petro y de ello nos vamos a arrepentir toda la vida, así como ya están arrepentidos quienes lo eligieron para que fuera presidente. Ojo Antioquia, es nuestro momento, elijamos bien”.

Las elecciones regionales se llevarán a cabo este domingo 29 de octubre y las urnas estarán abiertas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

