VIDEO. No podemos desconocer lo evidente, fallamos: Alejandro Toro

“Perdimos 7 a 1 en Medellín”, la frase utilizada por el representante a la Cámara del Pacto Histórico de Antioquia, Alejandro Toro, demuestra el mal sabor que le dejó a los movimientos alternativos y a la izquierda la jornada electoral del pasado domingo 29 de octubre.

“Uno no puede desconocer lo evidente, uno tiene que hacer autocrítica, tomar aire reflexionar y decir en qué falló”, insiste Toro, al señalar que la diferencia plasmada en las urnas por los medellinenses y los antioqueños, son el resultado contundente de un descontento generalizado, aunque aclara que en parte se debe a los mensajes generados y masificados por algunos medios de comunicación.

Al insistir en la necesidad de entrar en un período de reflexiones y evaluaciones profundas, Alejandro Toro asegura que los votantes se expresaron de forma contundente: “nos mandaron un mensaje claro, nos ganaron siete a uno en la votación en Medellín, hay un descontento claro, aumentado por el trabajo que hicieron algunos medios de comunicación, muy fuerte, de descrédito, que están ligados a grupos económicos; se perdió la Alcaldía de Medellín con una votación demasiado amplia y se perdió en la Gobernación de Antioquia”.

No obstante, el representante a la Cámara asegura que no todo está perdido y que hay razones para mantener el optimismo y enarbolar las banderas de las reivindicaciones sociales, al punto de indicar que en medio de la derrota surgieron liderazgos a tener en cuenta tanto para la capital antioqueña como para el departamento.

“Quiero resaltar votaciones importantes como la de Esteban Restrepo, que logró agrupar organizaciones de izquierda, movimientos alternativos y populares sumando 250 mil votos, que lo convierten hoy en un líder político regional, que seguramente jugará también en lo nacional; se recuperó el puesto de la izquierda en la asamblea, en el concejo de Medellín, se ganaron alcaldías en varias partes del departamento”, destaca Toro.

A nivel nacional, Alejandro Toro considera que se dieron resultados importantes como el triunfo en la Gobernación del Cauca y en ciudades como Neiva y Barrancabermeja, además de las alianzas y coaliciones hechas con el Partido Liberal y que le permiten a la izquierda mantener una presencia significativa en todos los escenarios políticos del país, particularmente en 9 ciudades intermedias.

Además de la reflexión profunda en la que deben meterse los movimientos alternativos, Toro no duda en señalar que en adelante deben mantenerse en alto las banderas de los social, específicamente en el departamento, pues considera que los triunfadores del domingo no son proclives a procurar el bienestar de sus poblaciones.

En adelante, recalca: “lo primero que viene es la reflexión sobre qué nos salió mal, uno tiene que quedarse en silencio y evaluar este proceso, pero decirles a los antioqueños que hay un grupo de la resistencia, los que creemos que quienes ganaron no van a defender las banderas ni de la dignidad de la vejez del adulto mayor, ni la educación gratuita de calidad y universal, quienes no van a defender los empobrecidos de este país, quienes no van a defender o bajar los costos de los servicios públicos, ahí nos vamos nosotros a la resistencia, a recorrer los 125 municipios del departamento, las nueve subregiones, para decirles aquí estamos y seguir manteniendo las banderas de lo social”.

