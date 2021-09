«No nos valoran, pero nos necesitan»: J Balvin arremetió contra los Latin Grammy

El cantante paisa conocido como J Balvin envió un duro mensaje a la Academia Latina de Grabación luego de que anunciaran a los nominados a la 22° Entrega Anual del Latin Grammy.

Por medio de Twitter, el cantante salió a defender la necesaria presencia del reguetón en el evento, «Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE», escribió el artista.

J Balvin solo obtuvo dos nominaciones en canción del año por ´Agua´ y mejor interpretación de reggaetón por ‘Tu veneno’.

Mientras que el cantante colombiano Camilo tiene 10 menciones que incluyen canción y grabación del año, por ´Vida de rico´, y álbum del año por ‘Mis manos’.

«Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento», expresó en su último trino.

J Balvin expresó que en los Grammy los valoran