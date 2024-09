‘No llegaron a un acuerdo’: Francia Márquez y Jota P. Hernández enfrentan disputa legal en la Corte Suprema

En una tensa audiencia celebrada hoy lunes, 24 de junio, en la Corte Suprema de Justicia, la vicepresidenta Francia Márquez y el senador Jota P. Hernández del partido Alianza Verde no lograron llegar a una conciliación sobre los señalamientos de corrupción que él ha hecho en su contra, relacionados con el manejo de fondos en la UNGRD.

El representante legal de Márquez, Carlos Escobar, dejó claro que Hernández debe presentar pruebas contundentes que respalden sus acusaciones.

«La posición de la vicepresidenta es firme: si existen pruebas que sustenten las acusaciones de corrupción, que sean presentadas ante las autoridades competentes», afirmó Escobar.

Por su parte, Jota P. Hernández reafirmó su postura de no retractarse de sus declaraciones. «Aquí no habrá conciliación. No me retractaré de nada», declaró el congresista durante la audiencia.

El caso está siendo evaluado por la Corte Suprema, que deberá determinar si las acusaciones de Hernández constituyen un ataque al buen nombre de la vicepresidenta. Actualmente, Hernández enfrenta un proceso penal por calumnia debido a sus comentarios sobre Márquez, que han sido descritos por ella como calumniosos y sin base alguna.

El enfrentamiento legal entre ambos políticos continúa generando atención pública y podría tener implicaciones significativas en el ámbito político y judicial del país.

Informo que no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio con el Senador Jonathan Pulido Hernández. Sus declaraciones donde manifiesta no tener pruebas en mi contra, no son el resultado de ningún acuerdo conmigo. No tiene pruebas porque es falso que yo tenga algo que ver en hechos… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 24, 2024

