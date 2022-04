Si no les importan los niños, mucho menos el país

in

Colombia está de luto. Bogotá está de luto por la muerte de Daniel Duque y Salomé.

Los dos niños de 12 y 5 años que perdieron la vida por el atentado terrorista a la estación en la localidad de Ciudad Bolívar.

Pero Colombia está indignada con el silencio, la vida de los niños solo les interesa para reclutarlos.

No olvidemos a Salvador, el bebe que no pudo nacer por los bloqueos a la ambulancia y los mismos niños reclutados, que nunca llegaron a sus hogares. No les importa la vida de los niños.

Les entregaron los parques a los expendedores, el transporte público a los vándalos, los barrios a las guerrillas urbanas, los niños ya no pueden salir.

A quienes no les importan los niños, mucho menos les va a importar el país.