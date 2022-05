«Mi hijo no era ningún ladrón», padre defiende al hombre que lincharon en Necoclí, Antioquia

Mientras viajaba desde su hogar hasta Necoclí, en el Urabá, antioqueño, un papá iba con el corazón roto, pues, se dirigía a reclamar el cuerpo del segundo de sus hijos, un hombre que perdió la vida a manos de una enfurecida turba en el municipio costero.

«Era un muchacho muy servicial con todo el mundo, él era una persona muy culta, muy educada, muy trabajador, el más noble de mis hijos era él y me lo mataron miserablemente», dijo con la voz entrecortada y en medio del llanto don Flavio Baquero.

Le contó a Minuto30 que su hijo quien también respondía al nombre de Flavio Baquero, no era venezolano, como lo aseguraron algunos ciudadanos en el lugar en el que lo atacaron; dijo que ellos son una familia habitante de Tunja, y que él junto a su fallecido hijo trabajaron juntos por mucho tiempo vendiendo postres.

¿Qué hacía el hombre en tierras antioqueñas?

El hombre con la voz entristecida y débil, habló de la última conversación que tuvo con su hijo, el pasado lunes en la madrugada, «me dijo que estaba en Necoclí y yo le pregunté que qué hacía ahí y me dijo: es que me vine a dar una vuelta, me vine a dar un chapuzón; entonces, para esos días estaba el paro armado y él no pudo salir de Necoclí».

Don Flavio, dijo que su hijo salió desde su casa con el objetivo de llegar a Montería, Córdoba, para cobrar un dinero que le debía el hombre con el que se movilizaba en un carro junto a la estudiante de enfermería de 21 años de edad, también fallecida, «hace 15 días dijo que viaja a Montería para que le pagara la plata porque el señor no se la había querido consignar (…) me dijo que se había tomado unos tragos con ese señor y me llamó a decirme que el lunes o martes le pagaban el dinero en Montería y que a más tardar el miércoles estaba en la casa y ya no supe más de él».

Pero el martes 10 de mayo, a la 1:00 de la tarde recibió la llamada de un policía quien le informó que su hijo estaba muerto.

«Mi hijo era muy colaborador, el parecía un niño, tenía 33 años pero parecía un niño y él de malo no tenia absolutamente nada, no me explico qué pasó, imagínese el dolor para mí y para mi esposa cuando vimos ese video de la forma en que murió, usted no se imagina el dolor que tenemos nosotros», contó.

