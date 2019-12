No hay indicios que relacionen asesinato de pareja en Santa Marta con su activismo, según autoridades

Las autoridades de Santa Marta aseguraron que hasta el momento no hay indicios para plantear que el asesinato de Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve se trate de una represalia contra su activismo en el departamento del Magdalena.

Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, planteó que se investigan las razones de estos dos asesinatos y por ahora no se podría plantear que tenga que ver con el activismo de Jiménez con la fundación Natura, por lo que se continuará con las investigaciones.

“Nathalia no trabajaba en esa zona (Palomino, La Guajira), ella trabajaba con nosotros en otras zonas del Magdalena y Córdoba. El lugar del asesinato de Natalia no corresponde a su lugar de trabajo. No había amenazas de ningún tipo”, se informó desde la fundación.

Tal y como informó el alcalde de Santa Marta, los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, lo que hace suponer que pudieron haber sido asesinados el mismo viernes, cuando desaparecieron, al parecer al ser interceptados por un grupo criminal.