No hay acreditaciones para «chismosos» en «Mañana Será Bonito es el comentario que se desprende de la negación para acreditar un medio internacional.

Se llegó el día de Karol G y el concierto de Mañana Será Bonito en Medellín donde muchos quieren entrar. Cuentan que a los corresponsales internacionales, les están pidiendo que cubran de alguna forma para registrarlo. Uno de ellos fue el espacio de «El Gordo y la Flaca» de Univisión y otro de los medios nacionales de farándula que también buscaba entre otros su ingreso. «La respuesta es que Karol no quiere a programas de cotilleo o chismosos«. Es decir que esta vez «no te vistas no estarás en la fiesta«. Las acreditaciones que han sido limitadas serán para informativos y periodistas de secciones que luego de un filtro recibirán el ok de la organización. Afortunadamente algunos de estos corresponsales, se las ingenian para poder tener las imágenes. Pero la otra perla «los medios no podrán ingresar sus cámaras profesionales ya que la organización les proveerá las imágenes oficiales en video» de las canciones o momentos para pintar sus notas. Así que espacios como «La Red» y «Lo Se Todo» además de los Internacionales de acuerdo a la fuente, buscaran otras alternativas como celulares, videos de redes de asistentes y lo que se vea por ahí. La fortuna para otros es que trabajan en medios locales y pueden tener el gafete o manilla soñada por ahí. O verlo en las pantallas de un Municipio y generar esa nota especial.

AMARGURA KAROL G



El Dato: Lo que buscan estos programas es registar celebridades, famosos que asisten o detallar hechos curiosos. Resaltando este Tour histórico en su cierre en la ciudad de Karol G.

