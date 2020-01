No estaba drogada, la familia de la joven que cayó del cableado eléctrico entregó su versión de lo sucedido

A comienzos de esta semana se conoció por redes sociales una situación que protagonizó una joven en el barrio Santa Monica, Medellín, tras subir al cableado eléctrico y caer aparatosamente de este.

Las versiones iniciales de este hecho indicaron que presuntamente, la mujer se encontraba bajo la influencia de sustancias alucinógenas, sin embargo, en las últimas horas la familia de joven habló con el medio El Tiempo y contaron su versión de los hechos:

“Hace dos años mi hermana fue diagnosticada con trastorno afectivo bipolar y lo que ocurrió el pasado domingo se debió a una crisis. Desde hace algunos días ella no estaba durmiendo muy bien y la notamos algo inquieta”.

“Mi hermana es una persona muy sociable, carismática y sensible. Ella trata de llevar su vida como cualquier otra persona, lo único diferente fue que presentó una crisis que fue mal manejada. A nosotros como familia nos han dolido mucho diversos comentarios que hemos encontrado por internet, que son muy crueles y desconocen la sensibilidad de personas con problemas similares”, agrega la hermana de la joven para el medio ya citado.

De igual forma, la mujer denunció que en el caso de su hermana las autoridades no reaccionaron de la manera más adecuada: “ Aunque ellos argumentan que no tuvieron tiempo para reaccionar, no entendemos por qué los policías y bomberos que atendieron la emergencia solo se quedaron mirándola, mientras ponía en riesgo su vida”.

Por su parte también se conoció que la mujer ya fue dada de alta y por fortuna no presenta fracturas, ni lesiones de gravedad. Por el momento se encuentra recuperándose de los golpes que presentó y la crisis. EN VIDEO:¡Impactante! Joven se trepó al cableado eléctrico en Santa Mónica y cayó aparatosamente