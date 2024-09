No era Kate «es Pipa Middlenton» afirman ingleses ante la fotografía publicada esta semana en la camioneta Audi.

«Buckingham Palace es como Zarzuela» en referencia a que posiblemente es un teatro y esta semana con la foto de la Princesa Kate Middlenton a lado de su madre, podría ser su hermana y todo por un lunar además de rasgos físicos. Para sumarle a esta historia, «la operación abdominal» sigue en misterio, surgiendo la duda «¿dos meses sin ninguna imagen por un dolor abdominal?». Generando hasta comentarios que al rededor de ella se le está creando un complot real. Porque «si es un problema de útero Kate de 42 años ya ha tenido tres hijos y esta historia se cae«.

Ahora la aparición de Kate al lado de su madre de acuerdo a TMZ, podría caerse pues los ingleses son meticulosos, detallando que existe una prueba. A pesar de verse con unas gafas de sol grandes. Tan grandes alguien en «X» dice que no es Kate, que es su hermana pequeña Pippa Middleton. Con una comparativa entre la foto de la supuesta Kate del auto y Pippa con gafas de sol. Al estilo del inspector Roanini de Sábados Felices con la sección «Pille el Detalle», la diferencia y evidencia estaría en una verruga o lunar de Kate que Pippa no lo tiene y la mujer de la foto con lentes tampoco lo tiene.

Looks very like Pippa!

Pippa is middle photo!

Kate has a distinctive mole above her lip, Pippa doesn’t!

It’s Pippa! pic.twitter.com/nNh6iQECZa

— Susie Hine (@a_hine) March 5, 2024