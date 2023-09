No hay nada peor que lamentarse por lo que pudo haber sido y no fue.

En muchas ocasiones en nuestras vidas vamos a desanimarnos. Las cosas no salen bien siempre. Es imposible. Mi madre solía decirnos una frase que atesoro: ̈Cuando las cosas están más difíciles, es porque lo mejor está por venir. Cada vez que enfrento situaciones que me retan, me repito esa frase. Ante cada obstáculo hay una oportunidad. Pero cuando estamos dentro de la situación que nos afecta no la vemos. Porque estamos muy ocupados quejándonos por nuestra suerte.

He aprendido a que cada vez que me caigo, me levanto con más fuerza. A decir las cosas de frente. A ser mujer de fe inquebrantable. Muchas personas se conforman. Yo no. Yo acepto los designios de Dios, pero me labro mi futuro. Busco soluciones, alternativas. Muevo montañas trabajando fuerte. Tocando las puertas necesarias para llegar a mis metas.

Una vez una persona me dijo, ¨No te detengas por nada ni por nadie ̈. Sus palabras calaron fuerte en mí. Entendí que tenía razón. Porque he escuchado muchas personas lamentarse por sacrificar sus sueños, sus metas por algo o por alguien.

No hay nada peor que lamentarse por lo que pudo haber sido y no fue. Porque ese tiempo no regresa. Hay que tomar decisiones. Las tuyas. No las que otros quieran decidir por ti. Aunque te equivoques. No importa. Elegiste. Y eso es algo maravilloso.

En ese camino por recorrer, aléjate de personas que de una forma u otra te hacen daño. Sean quienes sean. Acércate a las que te aman, creen en ti, son positivas y aportan en tu existir.

Aprende a decir NO. Cuando no quieras hacer ese favor, o ir a esa fiesta. No hay nada más liberador que decir no cuando lo sientes.

Enfócate en ti. En cada proceso que te toca vivir en la vida, lo más importante es tu bienestar. Sanar tu corazón. Fortalecer tu espíritu.

Para poder darle amor a otros y cuidados, primero debes cuidar de ti y amarte. Ponte bonita cada mañana. Escucha música, baila. Ríe fuerte. Lee libros inspiradores. Haz ejercicio. Come saludable. Viaja. Cómprate algo que te haga feliz. Haz una cita especial con un ser querido. Son formas de amarte infalibles que sólo puedes hacer tú.

Mi consejo final, te lo repito: No te detengas por nada ni por nadie. La vida es corta y las posibilidades de que seas feliz en tus intentos son infinitas.

La autora es empresaria, conferencista y agente de bienes raíces internacional. Visita su sitio web: http://www.latinasempowerment.com

