No ames tanto, te dicen algunos que opinan que esa persona que te hace sentir, no merece tu amor.

El otro día conversaba con mi amiga Cristina y le contaba una apasionante historia que trataba de darle su fin. Me sorprendió cuando me dijo: ¨ Tal vez él no merece ese amor, pero tú sí. ¨ No entiendo. ¨ le dije. Y me respondió: ¨ Chama, lo tienes todo pasión y amor. Pocas mujeres han sido amadas y deseadas como lo has sido tú. Olvídate de lo que los demás puedan decir sobre lo que has vivido. ¨

Entonces me di cuenta de que tenía razón. De que no debemos arrepentirnos de amar a alguien. Al final, si esa no es la persona adecuada para ti, viviste el sentimiento. Aunque te toque dejarlo, seguir adelante. Amaste. Sentiste. Y eso es vivir. En cambio, cuando nos reprimimos – como hacia yo toda mi vida – tal vez dejas de equivocarte. Pero también de sentir. De vivir experiencias apasionantes e inolvidables. De atreverte a experimentar locuras. De vivir aventuras que te transforman como mujer.

Cuando Cristina hizo la presentación de mi quinto libro, Nadie me Quita mi Corona, me dejó perpleja. Pues dijo: ¨ Mientras casi todos estábamos engordando, pasándola mal en tiempos de pandemia, Vionette tuvo unas transformaciones muy positivas, se puso en la mejor condición de su vida, tuvo el mejor sexo de su vida y mientras las ventas de bienes raíces estaban difíciles en la Florida, creó un imperio de ventas millonarias a nivel internacional. ¨

Me di cuenta de que tenía razón. Que, a mal tiempo, buena cara. Que nos toca reinventarnos. Que amar, sea o no a la persona correcta o equivocada nos da vida. Nos hace soñar. Inventar. Crear. Sentir.

He escuchado decir que una mujer de alto valor elige al hombre adecuado. ¿Cómo saberlo? El amor es como una ruleta. Lo que te quiero decir es que, porque te equivoques al amar, no dejas de ser una mujer de alto valor. Simplemente nadie tiene derecho a juzgarte. Ya encontrarás a la persona adecuada. Cuando tú decidas, no cuando otros quieran. Porque es tu vida, no la de ellos.

Si alguien alguna vez te dice: ¨ No ames tanto. ¨ Dile que es parte de tu amor propio, tener la capacidad extraordinaria de amar, aún a quien no lo merezca. Al final, es un sentimiento tuyo, no de la otra persona.

Mientras vayas dando amor a otros, te vas a dar cuenta de que el amor más importante es el que sientes por ti misma. Escuché hoy un mensaje que me impactó. Decía: ¨ Te di todo que no supiste que hacer con tanto. ¨ Por eso, no te arrepientas de amar. Si la otra persona no sabe qué hacer con tanto, no es tu problema. Al contrario, que divino se siente cuando tienes la valentía de sentir amor apasionadamente. Ya serás correspondida como mereces.

Conferencista, empresaria y agente de bienes raíces internacional.

