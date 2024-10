No.1 Batman logra gran venta en subasta haciendo historia en el mundo de las subastas de comics que iniciaron la historia de superhéroes.

Un primer comic que fue publicado en mayo del año 1939 por la revista «Detective Comics» hace 85 años, el cual presentaba a Batman acaba de ser subastado por $1.8 millones de dólares, batiendo el record anterior de un No.1 con una calificación más baja y que el mismo comprador había comprado por $500.000 dólares.

Cómo se califica un comic

Los No.1 de Batman son calificados por su color, no tener dobleces, estado de la carátula, páginas completas y en buen estado además que el papel no haya perdido su brillo original. Según TMZ, el comprador anónimo ya puede alardear como fan que posee dos ejemplares. Recordemos que, entre los fanáticos que se precian de tener un comic de 1939 está el actor Nicolas Cage. Trascendió que el comprador no es una celebridad o figura pública. De acuerdo a la compañía que se encargó de peritaje y subasta fanático «es un hombre de negocios de bienes raíces y hotelería apasionado por todo lo hecho en la Edad de Oro’ de los cómics».

Batman Detective Comics

El pasado 30 de marzo, se llevó a cabo la conmemoración de la aparición de la Revista Detective Comics No.27. La cual es considerada como la Batman No.1 ya que allí fue la primera vez que se vio al personaje. En la sipnosis de esta primera «el Comisionado Jum Gordon invita a su amigo y millonario de la aristocracia Bruce Wayne a ayudar en la investigación de un asesinato. Cuando se produce otro crimen, no es otro que Batman quien se encarga de resolver el misterio. A medida que avanza la historieta, se revela que la identidad de Batman es el propio Bruce».

