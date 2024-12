El cantante Camilo Martínez, ganador de ‘La Voz Colombia’ estuvo en Marinilla cantando sus canciones con los niños de una Institución Educativa

Se tiene en cuenta que el artista, que canta canciones del género popular y ranchero.

El artista, también conocido como ‘Con los ojos del alma’, estuvo celebrando el cumpleaños 117 de la institución.

En este festejo los niños disfrutaron de actividades culturales, deportivas, artísticas y musicales.

Un video se volvió viral, puesto que el intérprete coreó la canción ‘La Cantina’, del artista Hernán Gómez, hermano del fallecido Darío Gómez.

Y los niños respondieron con gran entusiasmo, cantando la canción a ‘todo pulmón’.

Camilo Martínez, quien es excelente artista, también compartió el video en sus redes sociales, el cual ha recibido millones de vistas.

Este video ha recibido además múltiples mensajes, en los que muchos resaltan el talento del artista, otros critican la manera de cantar de los niños, incluso otros criticaron el actuar del artista, de los profesores y directivas de la Institución Educativa y hasta de los mismos menores.

Mensajes de los internautas sobre los niños cantando:

«Es lo que oyen en sus casas todos los días», «Qué lindo cantan esos niños. El autor de dicha canción debe sentirse superbién. ¡Me encantó el vídeo», «Lo que la gente no entiende es que esa música no solo la escuchamos para beber, yo la escuchaba mientras mamá hacía oficio, cuando iba a la tienda a comprar algo, el de la carpintería, todo mundo la escucha muy naturalmente»,»Esto no da risa ni orgullo al contrario preocupa que triste»,»Por eso los resultados de las pruebas ICFES, por esta maravillosa educación, qué vergüenza!», «Todos dicen que el futuro de Colombia, pero es que eso viene de casa, no creo que se la aprendan solos, si se la saben es porque la mayoría de veces la escuchan en la casa de casa uno como le pides limones a un cerezo».

A pesar de las críticas, el video muestra el momento de euforia y felicidad que vivieron los niños.

