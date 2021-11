Este jueves 25 de noviembre se estrena en toda Latinoamérica la nueva película de Disney que está inspirada en Colombia, ‘Encanto’. Se espera que la anhelada cinta conquiste a grandes y chicos gracias a sus bellas características.

En la película se podrán observar las costumbres y culturas de las diferentes regiones de nuestro país.

Acorde a lo anterior, en Chicago, Estados Unidos, un docente de español realizó un ejercicio que dejó no solo a sus estudiantes sino también a sus seguidores “encantados”.

El profesor se apropió de la temática de ‘Encanto’ en una lección que estaba dictando acerca de Colombia y le hizo varias preguntas a los niños sobre las características que aprendieron acerca del país, según los personajes de la cinta.

A continuación le compartimos algunas de las adorables respuestas sobre lo que los estudiantes aprendieron de Colombia gracias a ‘Encanto’:

Colombia produce mucho café.

Aprendí que un tinto es solo café negro.

También aprendí que hay 3.500 diferentes especies de mariposas.

Las arepas son una comida popular.

Colombia es un país muy diverso con muchas especies de animales.

Colombia no siempre es cálida.

El profesor no se imaginó que las respuestas de los niños se iban a hacer virales en Twitter.

“A todos los colombianos que están viendo esto: fue una lección sobre Colombia que hice en mi clase de español. No hemos visto la peli, solo hablamos de los personajes y unas referencias de Colombia que aparecen en la peli”, mensaje compartido por el profesor en su cuenta.

