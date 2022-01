¡Tiene 9 años y ya es todo un empresario! Niño paisa la rompe fabricando jabones

Samuel Grajales pineda, es un niño de Sabaneta, Antioquia, que con tan solo 9 añitos ya se ha convertido en todo un empresario. Vende hasta más de 300 jabones naturales al mes.

En octubre de 2020 y por motivos de la pandemia la familia obedecía a la cuarentena permaneciendo en casa, es en ese momento que el pequeño, que siempre mostró un espíritu emprendedor y negociante, quiso generar sus propios ingresos.

El niño ya le da empleo a 17 personas más

Lorena Pineda, es la orgullosa madre del pequeño empresario, quien en diálogo con Minuto30, contó cómo le surgió la idea al niño.

Contó que debido a la insistencia de su hijo en ganar su propio dinero, en compañía de su esposo, buscaron en internet opciones para que el niño pudiera hacerlo, encontraron ventas de helados, transformación de chocolates, fabricación de jabones caseros, entre otras; fue esta última la que llamó la atención de Samuel.

«Como ya lo vimos tan entusiasmado, lo apoyamos»,narró Lorena, de inmediato, compraron las materias primas y el niño empezó a aventurar.

Les contó que vio un tutorial en el que grandes marcas agregaban a sus jabones pequeños detalles como hojas o flores y que él quería hacer lo mismo pero con juguetes para que sus clientes, (otros niños), les llamara la atención.

El niño que apena iniciará su quinto grado de primaria, no solo logró impactar a sus papás sino también a quienes lo rodeaban, la idea de negocio del pequeño creció tanto que hasta logró obtener el registro sanitario del Invima para sus productos que hoy son producidos en una fabrica de la que ya dependen 17 personas.

El niño que sigue trabajando arduamente en su proyecto ya logró el reconocimiento de grandes inversionistas y fondos que apoyan a los emprendedores, con su disciplina, gestión y el apoyo de sus padres, ya logró garantizar su futuro académico y hasta quiere viajar al exterior a seguir preparándose para aportarle más a su negocio.

«Yo me siento muy orgullosa como mamá, me siento muy afortunada, siento que Dios me ha dado una gran responsabilidad en esta vida de seguir guiando al niño de seguir apoyándolo y pues confío que con la sabiduría que Dios me de pueda seguir guiándolo en su camino y en todo lo que él quiera hacer y los propósitos que vaya a cumplir acá en esta tierra», dijo la mamá en medio de su felicidad.

