VIDEO: ¡Impactante! Niño mató a un ladrón que intentó robar el negocio de su madre

Un impactante video se hizo viral en redes sociales, donde se aprecia cómo un niño de 14 años, salió en defensa de su madre cuando era atacada por un ladrón que quería robarle las ganancias de su negocio.

En las imágenes se aprecia como el delincuente ingresa a una pizzería ubicada en Filadelfia, Estados Unidos, aparentando ser un cliente, pero cuando la mujer abre la caja registradora, se abalanza sobre ella e intenta arrebatarle el dinero.

De inmediato, el niño en medio del pánico, saca el arma y le dispara al delincuente en la cara en repetidas ocasiones.

Cientos de usuarios se han manifestado frente a lo ocurrido, muchos de los cuales apoyan la reacción del menor en defensa de su madre y otros tantos que la critican y se preguntan porqué un niño carga un arma.

14 y/o shoots maggot in the FACE at his family’s Philadelphia pizza shop, Bold Pizza

After he and 2 others robbed a nearby CVS, then walked into the pizzeria to get a free dinner and cash

Maggot is in critical condition

Great job son~ pic.twitter.com/CyY8xVdXJA

— EdoIsHip❁ ~🇺🇸~ (@HipIsEdo) December 16, 2021