Si “se vomita, se toma su vómito”: Un niño fue maltratado, al parecer, en un jardín en Soacha

En redes sociales está circulando un video en el que la que parece ser una profesora de un jardín de niños en Portoalegre, Soacha, maltrata a un menor porque supuestamente se portó mal.

El video, al parecer grabado por otro niño, la mujer sostiene con fuerza al menor y le pone las manos hacia atrás para que no se suelte, mientras un hombre en el fondo le dice que haga silencio.

El niño llora, grita e incluso pide ayuda, pero la mujer solo lo agarra, le limpia la nariz con papel higiénico y luego se lo pasa a la boca, utilizándolo también para pegarle.

Además, la mujer le dice que si “se vomita, se toma su vómito” y le mete el papel sucio a la boca y luego lo agita.

No hay certeza de cuándo fue grabado el video, pero en redes sociales se ha dicho que ya pusieron la denuncia. No obstante, el ICBF no ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto.

