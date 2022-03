in

De su puño y letra, un niño del grado séptimo de la Institución Educativa Rural Salinas de Caldas, Antioquia, escribió una carta para pedir ayuda.

El niño, habla de su profesor de matemáticas, aseguró que los maltrata física, verbalmente y hasta que los intimida con un arma blanca.

«Quiero pedir ayuda, para que nos den solución, no quiero que el profesor me siga dando clases de matemáticas porque nunca nos habla de matemáticas, sino que nos habla de su vida personal, nos dice que él ha matado a 30 personas que él era cuchillero que nosotros somos pobretones, nos habla cosas de sexo muy feas, nos dice hijuep#$%, ‘repirobos’, que él nos da clases porque le toca, que si por él fuera no vendría a nuestro colegio. Lleva una ‘puñaleta’ muy grande y nos dice que si nos ponemos a contar nos da piso», escribió el niño.

Y añadió, «les dice a las niñas que él es el único que las puede acompañar al baño y que tiene un muerto en la casa, y dice que fue cuchillero en la comuna 13 y si nos ponemos a grabar para evidencias, nos grita, nos pega diciendo que a él no lo pueden echar del colegio».

Cada palabra es sustentada por varias madres de familia que aseguran que le creen a sus hijos y dicha situación la viven hace tiempo; hecho por el que hace tres años, padres de familia y estudiante realizaron una protesta en la que bloquearon la vía, por esta acción el docente salió por dos semanas, luego, dicen ellas, volvió como si nada.

La mañana de este jueves 17 de marzo, niños afirmaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte del profesor.

«El profesor me trató de sapo que no servía para nada y me sacó hasta un arma blanca», relató otro de los estudiantes en un video.

En diálogo con Minuto30, una de las madres de familia contó que en las últimas horas, la versión de los niños, fue el detonante para que algunos padres llegaran furiosos al colegio y quisieran tomar justicia por mano propia. Contó que hoy, el profesor, al parecer agredió físicamente a una de las estudiantes, «una niña está en shock. La apartó del grupo y cuando la tenía sola la encuelló, la estaba ahorcando».

Al lugar llegaron uniformados de la Policía quienes sacaron bajo custodia al señalado profesor.

Al momento de la publicación de esta nota, algunas madres de familia instauraban la respectiva denuncia ante las autoridades. Por su parte, ni el colegio, ni la Secretaría de Educación se habían pronunciado oficialmente ante lo sucedido.

