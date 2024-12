Aún quedan más de 15 mil cupos para el Programa Buen Comienzo para los niños y niñas en Medellín.

El programa cuenta con más de 10.000 cupos en la modalidad Familiar y más de 5.000 en la Institucional. Además, el programa espera llegar a 12.000 madres gestantes por año.

Así lo informó en rueda de prensa el alcalde Federico Gutiérrez: “Nosotros hemos dicho que aquí no hay mayor prioridad que los niños. Ninguno debe estar por fuera de la oferta institucional, en Buen Comienzo aún hay cupos. Que no se nos vuelva normal lo anormal. Es una responsabilidad de todos como ciudad. Para eso estamos, para que eso no pase”.

Además, se firmó un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para contratar auxiliares pedagógicas (madres comunitarias) que iniciarán labores esta misma semana. Cada una de ellas pasará de recibir 50 menores a 33. A su vez, cada nutricionista bajará de 350 a 300 inscritos, para una orientación personalizada.

Con las mejoras en el servicio habrá una oferta cercana a 500 nuevos empleos, con prioridad en la contratación de mujeres cabeza de hogar.

Además, se dio a conocer que los centros y jardines contarán con más de 100 educadores para identificarlas necesidades de niñas y niños con diagnósticos especializados o alertas en el desarrollo.

Madres, padres, agentes territoriales y líderes recorren los territorios para promocionar las inscripciones, que estarán abiertas, de manera permanente, en https://www.medellin.edu.co/tucupo/index.php. Los interesados también pueden acudir a la sede más cercana.

