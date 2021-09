¡Pilas a quien le confía sus hijos! Niñero lanzó a un menor de 4 años por el balcón de la casa

Un lamentable incidente se registró en Nápoles, Italia, donde un niñero lanzó a un niño de 4 años de edad, quien estaba bajo su cuidado, por el balcón de la casa.

La madre del menor, quien tiene 8 meses de embarazo, se encontraba en la casa cuando se registró el fatal incidente. Según aseguró el niñero identificado como Mariano Cannio de 38 años, tiene problemas psicológicos y aprovechó un descuido de la madre para lanzar al menor.

El sujeto fue capturado, y durante el interrogatorio aceptó haber cometido el crimen. “Yo tenía en brazos a Samuele. Luego no sé qué sucedió y se cayó. No sé qué se me pasó por mi cabeza en ese momento”.

¡Qué rabia! Policía vio a su exmujer con su esposo y la mató de un tiro en la cabeza https://t.co/ZeRDAyzE5E — Minuto30.com (@minuto30com) September 20, 2021

Para leer más noticias Internacionales, haga clic Aquí