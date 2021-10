Niña estadounidense se perdió desde el viernes en El Peñol

Una madre angustiada busca desesperadamente a su pequeña hija en tierras antioqueñas. la niña Lorena Von Karin, de 8 años de edad, fue vista por última vez en compañía de su padre el pasado viernes 29 de octubre en El Peñol en compañía de su padre.

La niña estaba en una finca con su padre

Yanara Vega, madre de la menor, le contó a Minuto30 que el padre de Lorena, la sacó de su país natal ilegalmente y sin su consentimiento hacia Ecuador; cuando las autoridades de este país iniciaron a buscar a la niña, él habría salido con ella hacia Colombia.

«Yo no sabía que ellos estaban en Colombia, lo supe porque la ex mujer de él aquí en Colombia tuvo un conflicto con él y me llamó y me dijo donde se ubicaba. Después de eso yo avisé a las autoridades lo interceptaron aquí y empezó un juicio por la restitución de la niña que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia», narró la mamá de Lorena.

Al enterarse que su pequeña estaba en Colombia, la mujer viajó y hace dos semanas que iniciaron otro pleito legal en el que habían consensuado tener la custodia compartida hasta que las autoridades determinaran o no la potestad de la niña a la madre y la salida de Colombia.

«Él la tenia de 7 AM a 3 PM y yo de 3 PM a 7 AM, entonces cuando yo la dejé el viernes en la finca de él, salió la orden y las autoridades fueron por él y la niña a las 10 de la mañana y ya no estaba desde ese día mi hija está desaparecida junto con él», narro la angustiada madre.

La niña, tiene unos mechones rojos en el cabello y la última vez que la vieron tenia puesta una blusa y una licra color gris.

Si usted la ha visto, se puede comunicar a la línea de la Policía Nacional: 8515040 – 3218774439; también puede dar información a la Personería de El Peñol al: 3113218776.

